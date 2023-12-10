شباب يشاركون لأول مرة في الانتخابات الرئاسية: «بنصنع مستقبلنا»

أمام مدرسة الثانوية بنين بالمقطم، حرص عدد كبير من الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، أحمد رامي، شاب في الـ18 من عمره حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لصنع مستقبل أفضل لمصر، على حد قوله.

وقال «رامي»: «يجب علينا جميعا المشاركة في الانتخابات لأن الشباب هم مستقبل هذا البلد»، مطالبا جميع الشباب النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن والده توفي قبل خمسة أشهر، وأنه يعيش مع والدته التي طالبته بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا على أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بالانتخابات في حياته.

وأشار إلى أنه منذ صغيره كان يتمنى المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها، والآن تحقق حلمه بعدما أصبح لديه الحق في الاختيار والمشاركة، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الشباب أصدقائه حرصوا أيضًا على الحضور اليوم والمشاركة في الانتخابات.

بدوره، قال عبدالله محمد في المرحلة الثانوية، أنه حرص اليوم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن هذه هي المرة الأولى له في المشاركة الانتخابية.

وأضاف: «تحقق حلمي بعد سنوات الانتظار وشاركت بصوتي في الانتخابات الرئاسية، ويجب على الجميع المشاركة في الانتخابات لكي يعمل الجميع أن مصر قوية بشعبها وشبابها».