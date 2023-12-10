«ليندا» ستينية من الإسكندرية وتدلي بصوتها في القاهرة: «لازم أكون قد المسؤولية»

تحمل علم مصر في يديها وتتكئ على زوجها، الذي قدم معها من محافظة الإسكندرية، للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بالقاهرة، فعلى الرغم من تجاوزها الـ60 عامًا.

ليندا كمال الحق، التي تجاوزت الـ60 عامًا، تروي لـ«الوطن» كواليس مشاركتها في انتخابات الرئاسة 2024، على الرغم من الزحام الذي تشهده اللجان الانتخابية، إلا أنّها لاحظت تعاونًا كبيرًا من جميع الحاضرين أمام لجان الاقتراع، ما سمح لها بأولوية في الدخول للإدلاء بصوتها: «ده واجب وطني وهيبقى عار عليا لو ماجتش».

بطاقة الرقم القومي للسيدة الستينية تتبع محافظة الإسكندرية، إلا أنّ توفير لجان للوافدين داخل المحافظات ساعد «ليندا» على الإدلاء بصوتها في مدرسة الشهيد أحمد بدوي بالبساتين: «مبسوطة جدًا إنّ فيه لجنة للوافدين هنا، وبرغم تعبي وإني مش بعرف أقف كتير لكنّي صممت أجي وأشارك».

ويأتي ذلك في إطار الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول، الذي شهد توافد وإقبال كثيف من المواطنين، من جميع الأطياف، للاختيار من بين 4 مرشحين هم، عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر، وكان كبار السن وذوي الهمم والسيدات هم أبطال المشهد الانتخابي، الذي يواصل فعاليته على مدار 3 أيام متواصلة تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.