انتخابات الرئاسة تُضاعف رزق «عم محمد» وأولاده.. مبسوط بالمشاركة والبيع

همّة كبيرة تظهر على وجه الرجل الخمسيني وهو يرتدي جلبابه الصعيدي ويتحرك بخفة وسرعة على عربته الصغيرة، يُعِد من خلالها أكواب عصير البرتقال ويقدمها لزبائنه الذين تضاعف عددهم تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية 2024.

الرجل الخمسيني يصطحب أسرته في الانتخابات الرئاسية

«جيت وقفت هنا علشان الانتخابات، والحمد لله خير ربنا كتير، والبيع مستمر من أول اليوم ورزقي ورزق ولادي زاد».. قالها محمد فهمي، صاحب الـ50 عامًا، من وسط انهماكه في تجهيز أكواب العصير للزبائن الذين يصطفون طوابيرًا في انتظاره، مؤكدًا أنّ الانتخابات الرئاسية وكثافة إقبال الناخبين كانت سببًا في مضاعفة رزقه عدة مرات.

إلى جانب الاهتمام بمصدر رزقه، حرص أيضًا الرجل الخمسيني، ابن مركز جهينة بمحافظة سوهاج، ويقيم بمنطقة حلوان في القاهرة، على اصطحاب زوجته وأولاده الأربعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بلجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان.

«دي أمانة وواجب علينا لازم كلنا نشارك»، واستكمل موجهًا رسالة لجميع المصريين يحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «ده حق بلدك عليك، علشان مستقبلك ومستقبل ولادك، لازم تنزل وتشارك».

«عم محمد» يقرر الحضور طيلة أيام الانتخابات

الوقوف أمام محطات القطار هي عادة «عم محمد» لتحصيل رزقه من بيع عصير البرتقال، إلا أنّه ومع بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قرر التواجد أمام مقار اللجان، ليزداد عدد زبائنه ويتمكن من مباشرة رزقه وفي الوقت ذاته يدلي بصوته في الانتخابات: «هقضي اليومين الجايين أمام اللجان برضو، وربنا يرزقنا ويرزق الناس جميعا، ويحمي مصر ويحفظها».

يذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، ويختار الناخبون خلال هذه الفترة أحد المرشحين الرئاسيين الأربعة الذين تضمنتهم القائمة الانتخابية، وهم عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.