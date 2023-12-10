شباب في طابور أمام لجنة بمصر الجديدة: نشارك في صنع مستقبل بلدنا

توافد عشرات الشباب ظهر أول أيام الانتخابات الرئاسية، على مدرسة الشهيد الرائد حازم محمود عزب بمصر الجديدة، ووقف الشباب في طابور طويل بانتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

قال أحمد مصطفى، لـ«الوطن»، إن الانتخابات الرئاسية 2024 هي أول استحقاق دستوري يشارك فيه، وحرص على الإدلاء بصوته لتكون ذكرى جميلة في حياته: «أول انتخابات مهمة ليا، وكنت حريص إني أنزل أدي صوتي في الانتخابات وده دوري في البلد».

أيمن حمزة، قال إنه قرر المشاركة في الانتخابات لصنع مستقبل مصر، فهذه الفترة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل المرور بمصر إلى بر الأمان، مضيفًا: «مبسوط إني شاركت لأني أديت دور مهم في البلد وحسيت بقيمتي، لازم كلنا ننزل نشارك ونختار الأنسب للبلد الفترة الجاية، انتخابات رئاسية في بلدنا يعني لازم يكون للمصريين كلهم دور».