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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة بديرب نجم يتفقد اللجان.. ويشيد بالإقبال على التصويت

كتب:

نظيمة البحرواي
07:38 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس اللجنة العامة بديرب نجم يتفقد اللجان.. ويشيد بالإقبال على التصويت

تفقد المستشار محمد نصر رئيس اللجنة العامة بديرب نجم والمستشار محمد جمعة شاهين عضو اللجنة والمستشار محمد عبد الكريم اللجان الانتخابية بنطاق مركز ديرب نجم. 

توفير كافة السبل لمساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم

وشدد المستشار محمد نصر رئيس لجنة ديرب على توفير كافة السبل لمساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وبمنتهى الشفافية والاستقلالية بما يليق بالدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعلن في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية في جو يسوده الهدوء والديمقراطية، مشيرا إلى تقديم كافه أوجه الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.

 ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

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