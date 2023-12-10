إيمان وأسرتها يشاركون في الانتخابات: بصمت بالعشرة.. أنا وعيلتي جايين لحب مصر (صور)

سطَّر المصريون في حب الوطن ملحمة بالتوافد على اللجان الانتخابية، وهو ما فعلته أسرة إيمان محمد وأسامة الشافعي، إذ أنه بالنسبة لهم مصر رمز الهوية والكرامة والوطنية والانتماء، باعثين برسالة إلى العالم، مرددين: «تحيا مصر، سلامًا عليكِ يا أرض النيل، أنتِ التي خاطري وفي دمي»، يحثون الجميع على المشاركة.

عائلة أسامة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني

وفي حب مصر تجد العائلة حاملة مستقبل بلادها فوق عاتقها، مرتدين علم مصر، ومن مدرسة الشهيد محمد جمال، تجسد بداية لصفحة جديدة في حكاية وطن قوي وشعب يقف خلف بلده، لحماية مصر واستكمال نهضتها ومسيرتها، إذ عبرت «إيمان»، لـ«الوطن»: «مصر أمانة وجيت أنا وأحفادي عشان نشارك الحدث»، مؤكدة أنها تتهيأ للحدث منذ انتخابات الرئاسة بالخارج.

الانتخابات عيد في الأسرة

وفي حب للوطن عبَّرت شادية أسامة، الابنة، أنها صممت أن تأتي هي ووالدتها ووالدها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم مصر: «بنحب البلد طول الليل بحكي لياسين عن ذكرياتي مع الانتخابات وقد إيه من زمان وأنا بحب أشارك»، إذ عبرت أن والديها يحبان دومًا المشاركة في الأحداث الديمقراطية.

«ببصم بالعشرة».. كلمات الأم

وعبروا أن أكثر ما أدخل عليهم السعادة أنه ارتدت شوارع مصر وعاصمتها القاهرة أبهى ثوبها، وتحلَّت بألوان العلم المصري الذي يزين مقار اللجان الانتخابية، وعبَّرت الأم، لـ«الوطن»: «كل مرة بنتخب وأنا ببصم بالعشرة عشان حب مصر في قلبي»، في مشهد ديمقراطي.

الكرامة والهوية والوطنية والمجد هم علم مصر، فعشق المصريين للعلَم الوطني تجسد في وصفهم له وارتباطهم به، إذ عبرت الابنة: «جبنا العلم لياسين لأنه بيكون مبسوط بمظاهر الوطنية وبيحب يشارك الفرحة في الانتخابات هي أول مرة ليه بس دايمًا كان بيسمع مننا».