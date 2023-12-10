مسيرة حاشدة من قرية سنديون بالقليوبية للحث على المشاركة في الانتخابات برعاية «مستقبل وطن»

نظم عدد كبير من أهالي قرية سنديون بمحافظة القليوبية، مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت هذه المسيرة الحاشدة التي شهدتها قرية سنديون بمحافظة القليوبية، لتكون برعاية حزب مستقبل وطن، في إطار حرص الحزب على حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والحصول على حقهم في التصويت.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم حتى بعد غد الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا.

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.