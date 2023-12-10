قيادي بـ«مستقبل وطن»: المشاركة الكثيفة بالانتخابات قطعت طريق مشككين

حرص رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، على الإدلاء بصوته في سباق الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة البواريك الابتدائية القديمة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في السباق الرئاسي، واجب وطني وحق دستوري، يتعين على كل مصري الالتزام به.

وأضاف عبد الغني، في بيان له، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي، أن حضور الناخبين أمام اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من أول أيام الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الكثيف والكبير قطعت الطريق على دعوات المقاطعة المسمومة والمشككين فى الانتخابات.

وأكدت للعالم أن لمصر شعب واعٍ قادر على حماية مكتسباته والحفاظ على وطنه بكل ما يملك، ويفتديه بروحه مهما كلفه ذلك من ثمن.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد القيادي في حزب مستقبل وطن، أن المشاركة الإيجابية تساهم فى أمن وسلامة واستقرار مصر وحمايتها من المتربصين بها، ويحفظ مقدراتها، فهي رسالة للعالم، أن الشعب المصري لن ولم يقبل التدخل في شؤونه، ولا يسمح لأحد أن يحدد مصيره ويرسم ملامح مستقبله، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي في ظروف استثنائية وتحديات ومحاولات لابتزاز مصر، وهو ما لن يقبله ولن يسمح به المصريون تحت أي ظرف.

حزب مستقبل وطن

وأشار عبد الغني، إلى أن السباق الرئاسي يشهد منافسة مختلفة، وتعد ترجمة لمفهوم التنافسية والتعددية واختلاف وجهات النظر والأيدلوجيات، وتطبيقًا للمعنى الحقيقي للديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان في حق الاختيار من بين 4 مرشحين يتنافسون ببرامج انتخابية وطنية جميعها تدعم مسيرة التقدم والبناء المصري من وجهات نظر مختلفة.

ودعا القيادي في حزب مستقبل وطن جموع الشعب المصري للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية، دعمًا ومساندةً لما حققه من إنجازات ومشروعات قومية في شتى المجالات والقطاعات المختلفة والتي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة ودعم بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، والحرص على مستقبل الأجيال القادمة.