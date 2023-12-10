40 فرصة عمل شاغرة بالمنطقة الصناعية في السويس.. اعرف الراتب والشروط

أعلنت مديرية العمل في محافظة السويس عن حاجة شركة للسيراميك، في المنطقة الصناعية بالأدبية، لشغل عدد 40 وظيفة بمؤهل وبدون مؤهل وبمرتبات تصل إلى 4350 جنيها شهريا.

الفرص المتوفرة بشركة لصناعة السراميك

وقالت مديرية العمل بالسويس، خلال إعلانها، إن شركة صناعة السيراميك الكائنة في منطقة الأدبية الصناعية محافظة السويس، تحتاج لعمال بدون مؤهلات للعمل في وظيفة عمال تشهيلات، وآخرين بمؤهل لشغل وظيفة عمال انتاج، ويتم تقديم الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة بالأدبية ابتداء من اليوم ولحين اكتمال العدد المطلوب.

وأوضح حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشركة تحتاج إلى شغل 20 وظيفة بدون مؤهلات بوظيفة عمال تشهيلات براتب 4350 جنيه و20 عامل انتاج بمؤهلات متوسطة بمرتبات 3750 جنيه، ووضعت شرط ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

وأضاف «جاد»، أنه تم الإعلان عن تلك الوظائف على الموقع الرسمي لوزارة العمل، بناء على تعليمات وزيرالعمل، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالعمل على تيسير فرص العمل لأبناء السويس.