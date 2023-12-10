المرشح الرئاسي حازم عمر: الانتخابات الرئاسية تتسم بالنزاهة والشفافية

أكد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي بالانتخابات الرئاسية 2024، أن الانتخابات اتسمت في يومها الأول بالشفافية والحيادية التامة، وسارت على مايرام، مشيرا إلى أن العالم سيشهد بنزاهة وحيادية هذه الانتخابات.

ارتباط المصريين بالأرض والوطن

وأوضح المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، خلال جولة تفقدية، للجنة مدرسة سمير بدوي الرسمية للغات، بمدينة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، أن المصريين مرتبطين بوطنهم وأرضهم، وهم أصحاب مواقف في وقت الشدائد والصعاب.

مصر تشهد إنجازات عديدة

وأشار حازم عمر، إلى أن مصر تشهد الكثير من الإنجازات في مختلف نواحي الحياة، وهو الأمر الذي يتطلب من جموع المصريون المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية تعد عرسا ديمقراطيا، لافتاً إلى أن الشباب لهم دور كبير في الانتخابات، والتي يجب أن يضعوا بصمتهم بها من خلال المشاركة الفعالة.

بينما شهدت لجان الاقتراع والتصويت على نطاق المحافظة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للتصويت بالانتخابات الرئاسية من التاسعة من صباح الأحد وحتى الساعة التاسعة.