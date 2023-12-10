استمرار توافد المواطنين في البساتين على لجان الانتخابات حتى اللحظات الأخيرة

دقائق قليلة تفصلنا عن غلق اللجان الانتخابية في يومها الأول، إذ استمر التوافد حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وسط فرحة الناخبين بالتنظيم وسهولة الدخول للجان من أجل الإدلاء بأصواتهم.

الأغاني الوطنية

وشهد اليوم الانتخابي الأول حضورا قويا للأغاني الوطنية أمام اللجان، وفي الخلفية أصوات «تحيا مصر، وأملنا كبير» وغيرها من الكلمات التي زادت من حماسهم ودفعتهم إلى التفاعل معها.

الأسرة المصرية

كان الجانب الآخر من المشهد، تقف أسرة بصحبة صغيرها، الذي لم يتجاوز العام، إلا أنه لفت الأنظار إليه، بمجرد ما حملته أسرته، لتطايره في الهواء، لتكسو البسمة ملامح وجهه، وسط مشهد تهافت الجميع لرؤيته، أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد بدوي بمنطقة البساتين في القاهرة.

جاء ذلك في إطار اليوم الأول لسير عملية الانتخابات الرئاسية 2024، المنتظر أن يستمر على مدار 3 أيام متواصلة بداية من اليوم.