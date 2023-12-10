المرشحون يدلون بأصواتهم.. مصر تعيش يوما تاريخيا

أدلى مرشحو الانتخابات الرئاسية بأصواتهم فى أول أيام انطلاق الماراثون الرئاسى، الذى يستمر لمدة 3 أيام، تنتهى غداً الثلاثاء، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية، منوهة بوجود 15 ألف قاضٍ يتولون الإشراف على الانتخابات.

«السيسى» يُحيى الناخبين أمام لجنة مصر الجديدة

وأدلى المرشح عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، بصوته فى أول أيام تصويت المصريين فى كل أنحاء الجمهورية، وظهر «السيسى»، خلال عودته بعد الإدلاء بصوته، حيث لوّح بيده للناخبين الموجودين أمام اللجنة فى انتظار الإدلاء بأصواتهم.

«يمامة» يُشيد بالدور العظيم لرجال الأمن فى تأمين اللجان

كما أدلى المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بصوته فى إحدى لجان حى الدقى بمحافظة الجيزة، ورافق المرشح الرئاسى أعضاء حملته الانتخابية. وقال «يمامة» إنّ المشاركة الواسعة والإيجابية بالانتخابات تعطى مؤشراً قوياً حول تمسك المصريين بالديمقراطية ورغبتهم وإصرارهم على إيصال أصواتهم وآرائهم عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف المرشح الرئاسى، عقب الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية بمنطقة الدقى، أنّ مصر تعيش يوماً تاريخياً يتطلب تكاتف أبناء الوطن ونزولهم بالملايين إلى صناديق الاقتراع، منوهاً بأنّ مصر تسير اليوم بخطى ثابتة فى ترسيخ مبادئ ومعانى الديمقراطية التى تضع مصر فى مصاف الديمقراطيات الحديثة، ما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً.

وشدد رئيس حزب الوفد على أنّ مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك أبناء الشعب، أصبح لديهم خبرة كافية فى التعامل مع مختلف الاستحقاقات الدستورية التى نخوضها منذ نحو 10 سنوات بشكل متميز، وتخرج دائماً بصورة تليق بمكانة مصر.

وأعرب «يمامة» عن سعادته وفخره بعودة حزب الوفد، أكبر وأقدم أحزاب مصر السياسية، إلى سباق الانتخابات الرئاسية، مشيداً بالدور العظيم لرجال الأمن فى تأمين البلاد واللجان والمواطنين، وأيضاً رجال القضاء لمهمتهم الكبيرة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الجميع يعمل دون كلل أو ملل من أجل هدف واحد وهو رفعة مصر.

وجدد المرشح الرئاسى دعوته لجموع الشعب المصرى العظيم بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية بكثافة، ليس فقط من أجل ممارسة حقهم الدستورى وأداء واجبهم الوطنى، بل أيضاً تعبيراً منهم عن حبهم وحرصهم على بلادهم وإدراكاً للتحديات الكبيرة التى تحيط بنا والتى تتطلب وعياً وأصواتاً إيجابية داخل صناديق الاقتراع.

«زهران» يدلى بصوته بمنطقة المقطم ويحث المواطنين على المشاركة

وفى إحدى لجان منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، أدلى المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، حيث رافق المرشح أعضاء حملته الانتخابية، فيما تجمّع عشرات المواطنين حوله.

وأكد «زهران» أنه كلما زاد حجم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كانت هناك إمكانية أكبر لبناء مجال سياسى، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية محطة نحو طريق منشود «نتطلع إليه».

وأشار، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المشاركة من قبَل المواطنين فى الانتخابات تأتى فى إطار إحداث تغيير حقيقى، مؤكداً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

«عمر»: الانتخابات الرئاسية الحالية ذات أهمية خاصة

كما أدلى المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس، بمحافظة القاهرة، ودوَّن عبر صفحته الرسمية قائلاً: «توجهت لمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة سيزا النبراوى بدائرة التجمع بالقاهرة الجديدة للإدلاء بصوتى الانتخابى فى اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية فى الداخل، وذلك رفقة بعض نواب وقيادات حزب الشعب الجمهورى».

وقال «عمر»، لـ«الوطن»، إن الانتخابات الرئاسية الحالية ذات أهمية خاصة تدفع كل المواطنين إلى التكاتف وراء بلدهم لاختيار من يرونه مناسباً.

وأوضح أنه على كل المواطنين النزول إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس مصر، واختتم تصريحاته بقوله: «لازم كل الناس تنزل وتشارك وتختار من يقودها للفترة المقبلة، وربنا يولى من يصلح».