عفت السادات: الانتخابات الرئاسية بداية حقيقية لديمقراطية قوية

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن السياسيين في مصر كانوا متوقعين المشاركة الكبيرة للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، لأن الأحزاب لمست وعي المواطن واستعداده للمشاركة خلال المؤتمرات الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشهد قبل 6 أشهر كان ضبابيا، وكان أهل الشر يشوهون كل الإنجازات التي تمت على أرض مصر، ما دفع الكل للشعور بقلق كبير، لكن في كل هذه الظروف تأتي أحداث غزة كزلزال.

وأكد أن الشباب وجد أن العالم أجمع يسير على الخطوط والمحددات المصرية، وأدرك الشباب حجم التهديد الذي يواجه مصر، ومدى قيمة الأمن والأمان والاستقرار، ومن أجل ذلك شارك الشباب والمصريون بحجم كبير في الانتخابات.