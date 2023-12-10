«الصحة» تؤكد رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات المحيطة باللجان الانتخابية

عقدت قيادات وزارة الصحة والسكان اجتماعا بغرفة الأزمات المركزية، لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، وذلك بغرفة الأزمات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على أرض الواقع، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين على لجان الاقتراع، موجهين برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الواقعة في محيط اللجان على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم الطمأنة على توافر مخزون كاف من أكياس الدم، والأدوية، والمستلزمات الطبية، موجهة بضرورة جاهزية فرق الانتشار السريع، لدعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب الاحتياج، وإعداد تقرير يومي طوال أيام الانتخابات، يوضح مؤشرات ومعدلات تنفيذ خطة التأمين الطبي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تم التوجيه بضرورة تمركز العيادات المتنقلة في نطاق اللجان الانتخابية المتواجدة في القرى والمناطق النائية، حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين، مع تفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة، خلال فترات الانتظار قبل التصويت، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.