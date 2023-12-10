موظفو البنك الأهلي بالمنيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور جمال عمر عبدالعزيز، مدير البنك الأهلي المصري فرع المنيا، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، صحبة مجموعة كبيرة من العاملين بالبنك.

المشاركة الإيجابية لشعب مصر عامة

وأشاد مدير البنك بالمشاركة الإيجابية لشعب مصر عامة، وللعاملين بالبنك خاصة، في الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس اهتمام المصريين بممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم.

وأضاف مدير البنك الأهلي أن موظفي البنك أبدوا حرصًا واهتمامًا كبيرًا على التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري.

وعي سياسي بين أهالي المنيا

ويعكس الإقبال على الانتخابات الرئاسية مدى الوعي الكامل لأهالي محافظة المنيا بأهمية هذه الانتخابات، وحرصهم على المشاركة فيها بكثافة، ما يؤكد على وعيهم السياسي ووطنيتهم.

ويتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيرًا من جموع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في ظل وعي المواطنين بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على مستقبل مصر.