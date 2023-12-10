حملة المرشح حازم عمر: الإقبال في اليوم الأول للانتخابات جيد للغاية

أكّدت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، متابعتها للانتخابات الرئاسية عبر غرفة العمليات المركزية و26 غرفة فرعية على مستوى المحافظات.

وأضافت «الحملة» في بيان، مساء الأحد، أنّها رصدت بعض الملاحظات في أول أيام الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالآتي:

- الإقبال في اليوم الأول جيد للغاية.

- ⁠لم تتلق الغرفة المركزية أية مخالفات، تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها

- ⁠كل ما جرى رصده، حالات فردية لا ترقى إلى درجة المخالفة أو الخروقات.