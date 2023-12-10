«عبدالبر» على «كرسي»: «الإعاقة مش هتمنعني من الواجب الوطني»

على كرسى متحرك، قطع السبعينى عبدالبر السيد مسافة من منزله حتى لجنته الانتخابية فى الجمالية بمحافظة القاهرة ليدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، تمسكاً بحقه الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية، وفق حديثه لـ«الوطن».

«الإعاقة مش هتمنعنى من ممارسة حقى الدستورى واختيار رئيسى اللى هيمثلنى لسنين جاية وهيرسم خريطة مستقبل لبلدنا اللى اتعمل فيها كتير، واللى لسه محتاجة كتير»، قالها «عبدالبر» معبراً عن سعادته بمشاركته فى الانتخابات، مشيداً بالتنظيم أمام اللجان.

بمجرد وصول الرجل السبعينى إلى باب لجنته بالجمالية، تسابق أفراد الشرطة على مساعدته وإدخاله إلى داخل اللجنة للإدلاء بصوته: «بصراحة تنظيم ورُقى مفيش بعد كده، من أول ما وصلت عند البوابة رجال الشرطة كانوا بيتسابقوا علشان يساعدونى فى مشهد محترم، شكرتهم على جهدهم سواء اللى بيعملوه لحفظ الأمن والأمان أو مساعدة كبار السن». حرص الرجل، الذى يبلغ من العمر 72 عاماً، على الوجود مبكراً أمام اللجنة للإدلاء بصوته حرصاً منه على مستقبل أولاده وأحفاده.

التصويت لم يستغرق 5 دقائق وفق الرجل السبعينى، حيث استقبله رئيس اللجنة بترحاب شديد: «التصويت ماخدش 5 دقايق، رئيس اللجنة استقبلنى وبحث عن اسمى ببطاقتى وجهز الورق وحطيت صوتى وراء الستارة فى سرية تامة، علشان كده بقول انزلوا وشاركوا بحرية، اختاروا رئيسكم فى سرية واختيارك خاص بيك مش بحد تانى، لكن صوتك هيفرق».