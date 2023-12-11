محمود مسلم: مشروع الأسمرات دليل على اهتمام الدولة بالفقراء وتطوير العشوائيات

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت كثافة تصويتية في منطقة «الأسمرات»، ومن يذهب للأسمرات حاليا يبدي انبهاره بها من التطوير الذي شهدته.

الدولة اهتمت بالإنسان وليس بالبناء فقط

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفنان محمود عزب زار منطقة الأسمرات، وأبدى انبهاره بها عندما زارها، وروى له أنه رأى مواهب من سكان المنطقة هناك لم يرها من قبل، كما أن الكاتب الكبير يوسف معاطي هو الآخر زارها صدفة وعاد يتحدث عنها بانبهار، وهذا ينطبق على العديد من المناطق مثل «غيط العنب» وغيرها من المناطق.

وأشار إلى أن مشروع الأسمرات هو دليل على اهتمام الدولة بالفقراء وتطوير العشوائيات، كما اهتمت بالإنسان وليس بالبناء فقط، بجعلهم يعيشون داخل مجتمع متكامل، وهذا ينافي بأن الفقراء منسيون، لافتا إلى أنه يرى أن مشروع فيروس سي هو أهم المشروعات التي بها إرادة وقوة.

وأفاد بأن إعادة المصريين العالقين من الخارج إلى مصر خلال جائحة فيروس كورونا جعل الناس يشعرون بأن الدولة تحميهم ولم تتركهم، وهذا ما انعكس على المصريين بالخارج، بأن لديهم إحساسًا بأن الدولة معهم.

وأشار إلى أنه عندنا أنشأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الهجرة، وتقلد السفيرة نبيلة مكرم هذا المنصب، تواصلت الوزارة مع الجاليات، والذين بدورهم لديهم حمية ووطنية لا تقل عن أي شخص بالداخل، ما انعكس ذلك بشكل قوي على الانتخابات الرئاسية بالخارج، لخوفهم على بلدهم.