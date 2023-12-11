كيف تنشئ مشروعا صغيرا وتضمن نجاحه؟.. إليك 4 مصادر تمويل

نظمت النقابة العامة للمهندسين ندوة عن «ريادة الأعمال ودورها في الصناعة.. وكيف تبدأ مشروعًا صغيرًا»، حاضر فيها كل من المهندس محمد شلبي، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة، ودعاء سليمة، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عبدالصادق عبدالرحيم، مستشار غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

مصادر تمويل المشروعات

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين أوضح المهندس محمد شلبي أن هناك مصادر متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة، منها مبادرة البنك المركزي للصناعات الصغيرة بفائدة متناقصة 5%، وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة تتراوح بين 9% و11%، إضافة إلى مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات لتمويل شراء الماكينات والمعدات، ومبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة والصناعات الصغيرة.

وأشار إلى أن المشروع الصغير يبدأ بفكرة مبتكرة، وإعداد دراسة جدوى لتحقيقها، ودراسة مكان إقامتها ومصادر تمويلها، ثم البدء في تأسيس الشركة (فردية أو تضامن أو توصية أو ذات مسئولية محدودة أو مساهمة)، وعمل عينات لاعتمادها من جهات الاعتماد (مركز بحوث، أو مواصفات ومقاييس محلية أو دولية).

وأضاف أن دراسة جدوى المشروعات الصغيرة تتضمن 4 دراسات أساسية، وهي: دراسة اقتصادية، وهي جدوى المنتج اقتصاديًّا ومدى احتياج الأسواق له، ودراسة فنية، وتشمل التصميمات والمواصفات، وتوفر المواد الخام وخطوات التنفيذ والإنتاج، ودراسة مالية، وبها حسابات تكاليف المنتج وكافة المصروفات، وأخيرًا دراسة تسويقية وإيجاد منافذ البيع، مع خَلق أسواق جديدة.

ريادة الأعمال

وأشار إلى أن ريادة الأعمال تعني الإبداع والابتكار، وتبدأ بفكرة قابلة للتنفيذ أو منتج جديد أو تطوير فكرة أو منتج قديم، وأكثر مجال يحتاج إلى الإبداع والابتكار هو الصناعة، فريادة الأعمال تجد الروح لها في ابتكار الصناعة والصناعات الصغيرة والمغذية.

وتابع: «للصناعات الصغيرة خصائص تختلف عن الصناعات الكبيرة، أُولها أن درجة المخاطر غير مرتفعة، مع قلة تكاليف التأسيس وقلة المساحة المطلوبة، وقلة عدد العمالة والموظفين، ومرونة حوكمة الإدارة، مع سرعة تغيير نظم الإنتاج حسب احتياجات السوق».

وأوضح أنه حسب تصنيف البنك المركزي المصري فإن الصناعات الصغيرة هي التي تتراوح دورة إنتاجها السنوي من مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، أما الصناعات المتوسطة فتتراوح دورة إنتاجها السنوي أكثر من 50 مليون حتى أقل من 200 مليون جنيه، في حين أن دورة إنتاج الصناعات متناهية الصغر تبلغ أقل من مليون جنيه سنويًّا.

وأكد أن رائد الأعمال له سمات محددة تشمل الرغبة في إدارة الأعمال، والمثابرة على العمل والإصرار، والثقة بالنفس، والقدرة على إدارة المخاطر والأزمات، والتأقلم مع البيئة الداخلية والخارجية، والقدرة على الإنجاز، والإبداع والابتكار، ومهارة القيادة، وطموح لا يتوقف، وطاقة إيجابية، قائلًا: «هناك مهارات خاصة لرواد الأعمال، تتمثل في القدرة على التأثير على مَن حوله، ومهارات التفاوض، والمرونة في التعامل، والقدرة على التخطيط، ومهارة التواصل، والبحث عن الأفكار الجديدة، ومهارات العرض والإقناع».

وأشارت دعاء سليمة إلى أن مركز تحديث الصناعات تم تأسيسه منذ 23 عامًا، حيث بدأ عمله في ديسمبر 2000 لإعطاء قوة دفع لصناعة مصرية حديثة، حيوية تنافسية ومستدامة، من خلال دعم المؤسسات الصناعية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير وتحديث المصانع داخل مصر، وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مستعرضة دور المركز فى إيجاد وعرض الفرص الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في مصر.

وأوضحت أن الدولة أعلنت منذ شهور قليلة عن حوافز غير مسبوقة للصناعات الاستراتيجية، وأن مركز تحديث الصناعة ينظم حاليًا عددًا من المسابقات لتشجيع الشباب على التصنيع، ويطرق جميع الأبواب من أجل دعم وتعميق الصناعة المحلية.