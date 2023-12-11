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انتخابات المصريين بالداخل

أهالي المطرية يتوافدون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم (صور)

كتب:

إلهام الكردوسي
09:14 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
جانب من التوافد

جانب من التوافد

بدأت اللجان الانتخابية في استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالي، وحرص أهالي المطرية على الإدلاء بأصواتهم، وشهدت مدرستي براعم الإيمان الخاصة، وعمر مكرم في عزبة النخل، إقبالا كثيفا من الناخبين.

تجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب إليها.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي