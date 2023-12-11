بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، توافدًا من الناخبين، للمشاركة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال الناخبين في مراكز المنيا

وشهدت مراكز محافظة المنيا إقبالًا من الناخبين، حيث توافد المواطنون على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر.

وفي مدينة المنيا، شهدت اللجنة الانتخابية رقم 8 بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف، تواجد الناخبين مبكرا قبل فتح باب اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وفي مركز سمالوط، شهدت اللجنة الانتخابية رقم 1 بمدرسة الشهيد محمد أبو الفتوح، توافدًا كبيرًا من الناخبين، خاصة من الشباب.

وفي مركز أبو قرقاص، شهدت اللجنة الانتخابية رقم 1 بمدرسة الشهيد أحمد عبدالحليم، تواجدًا ملحوظًا للنساء في عملية التصويت.

سير العملية الانتخابية بشكل سليم

وتابع مندوبي المرشحون الرئاسيون سير الانتخابات في محافظة المنيا، حيث حرصوا على التواجد في بعض اللجان الانتخابية، لمتابعة العملية الانتخابية.

وأكدت غرفة عمليات محافظة المنيا، في بيان أصدره ديوان عام محافظة المنيا مساء أمس، علي سير العملية الانتخابية بشكل سليم في محافظة المنيا، حيث أشارت إلى عدم وجود أي شكاوى أو مخالفات في اليوم الأول.