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انتخابات المصريين بالداخل

مراسل «إكسترا نيوز» من الشرقية: اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا

كتب:

نرمين عفيفي
10:42 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
طوابير الناخبين

طوابير الناخبين

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من الشرقية إنَّ الكتلة التصويتية تبلغ أكثر من 4 ملايين و700 ألف صوت انتخابي و12 لجنة عامة و980 مركزًا إنتخابيا و1016 لجنة فرعية، مشددا على أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من سيحكم مصر.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز» أنَّ كل اللجان مجهزة بشكل كبير لوجيستيا من أجل تسهيل العملية الانتخابية على المواطنين، فمرفق الإسعاف موجود إلى جانب توافر كراسي متحركة لذوي الهمم وتأمين كبير للجان.

 

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