«فتحية» عمرها 98 عاما تشارك في الانتخابات: «هصوت لحد ما أموت»

على كرسي متحرك تجلس فتحية السيد التي تبلغ من العمر 98 عامًا، وهي تردد كلمة «تحيا مصر لولادي وأحفادي»، وسط الإقبال الكبير الذي شهدته مدرسة تحيا مصر بالأسمرات، أصرت السيدة العجوز على المشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال اليوم الثاني بصحبة رفيق عمرها حسب حديثها لـ«الوطن».

حق للبلد

وبسؤالها عن إصرارها على المشاركة في الانتخابات قالت: «عشان ده دوري مش معني إني كبرت يبقي ماليش صوت أنا ليا صوت لحد ما أموت.. ولادي وأحفادي عايزين البلد»، معبرة عن فرحتها الكبيرة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ووعيهم الذي زاد عن السنوات الماضية.

فتحيه وزوجها: نزلنا عشان البلد

ورددت فتحيه صاحبة الـ 98 عاما، «مصر بلدي طول عمرها منصورة رغم كل الأزمات اللي عدينا بيها إحنا قدها»، إذ أصرت على المشاركة والنزول من منزلها منذ الساعة الـ6 صباحًا برفقة زوجها شعبان ووصفته بأنه «صاحب عمرها»، وأن تقدمها في السن لم يعوقها.

على الرغم من أنها تجلس على كرسي متحرك منذ سنوات، وتقضي جميع حاجتها بمساعدة زوجها، وهو لم يتركها لحظة واحدة، لكنها أجبرت جميع أهلها وجيرانها على المشاركه، قائلة: «ده دورنا في البلد ورسالتنا عشان عيلنا يعرفوا إننا لازم نخاف على البلد».

فتحي: «نزلت عشان حق ولادي وأحفادي»

واختتمت حديثها بدعاء للبلد، «ربنا يحفظنا من أي شر البلد دي ربنا حميها وتحيا مصر ليا ولجميع»، ومن جانبه قال شعبان: «أنا نزلت معاها عشان دي رساله لكل الأجيال صوتك أمانة للبلد انزل وشارك عشان ولادك وحقهم».