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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة النقل بـ«النواب» يشيد بمشاركة المواطنين في الانتخابات لليوم الثاني

كتب:

محمد يوسف
11:45 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
النائب علاء عابد

النائب علاء عابد

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي يبعث رسالة مهمة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 

وعي المصريين 

وأضاف في تصريحات صحفية أن مشاركة المصريين بكثافة دليل على وعي المصريين، والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه، قائلا: «تواجد المواطنين أمام صناديق الانتخابات بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر، واختيار قياداتهم بإرادة حرة ومستقلة».

وأشار إلى أن كل مواطن يحظى بالحرية في ممارسة حقه الدستوري، من خلال اختيار المرشح الأفضل من وجهة نظره.

 

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