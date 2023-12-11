بـ«سيلفي» وأعلام مصر.. ناخبات «لأول مرة» يوثقن فرحتهن بالتصويت

بأعلام مصر يقفن أمام اللجنة الانتخابية، والابتسامة لا تفارق ثغرهن، فتيات لم يتجاوزن العشرين وسيدات يشاركن لأول مرة في الانتخابات، حرصن على النزول مبكرا للإداء بأصواتهن في الاستحقاق الرئاسي 2024.

بصحبة أصدقائها وأبنائها، قصدت ياسمين عبدالمجيد، مدرسة عابدين الإعدادية بنات؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، جلست على الرصيف أمام المدرسة تحتفل مع الناخبين، في انتظار دورها، وتقول في حديثها لـ«الوطن»: «فرحتي ما تتوصفش النهارده، ومبسوطة إني انتخبت».

ياسمين تحتفل مع أبنائها أمام اللجان

فضلت ياسمين أن تحتفل مع أبنائها وأصدقائها أمام اللجنة: «البنات فرحانين أوي، وطالبت المواطنين بالنزول والمشاركة، وبتمنى مصر تكون أحسن بلد في الدنيا، والحرب في فلسطين توقف».

فتيات يوثقن أول تصويت بالسلفي

وأمام مدرسة عابدين، وقفت الفتيات يلتقطن الصور أمام اللجنة يوثقن أول تصويت لهن بـ«السليفي»، وتقول فاطمة، 19 سنة: «دي أول انتخابات ليا بعد ما طلعت البطاقة، فرحت إني لقيت اسمي ورقمي وانتخبت».

حالة من الفرحة في الشوارع

وتسود حالة من الفرحة في الشوارع والقريبة من المدارس التي بها لجان انتخابية، بينما تتحرك السيارات في شوارع وسط البلد حاملة أعلام مصر.