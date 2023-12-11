عضو بـ«النواب» تشيد بمشاركة المرأة في الانتخابات لليوم الثاني: تدعو للفخر

أشادت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، موضحة أنها تكشف مدى حرص المصريين على رسم مستقبل بلادهم، واختيار الرئيس القادم لمصر.

وعي سياسي لدى المصريين

وأشارت إلى أن المشاركة بدأت بإيجابية، وهناك وعي سياسي كبير لدى جميع المصريين بأهمية ممارسة حقوقهم الانتخابية، كما أن مشاركة المرأة المصرية يدعو للفخر.

وأكدت أن طوابير الانتخابات في كل اللجان على مستوى الجمهورية رسالة مهمة لجميع دول العالم باصطفاف كل المصريين، من أجل المصلحة العليا للوطن.

وأشادت بجهود مؤسسات الدولة من أجل انتظام سير عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، خصوصا الهيئة الوطنية للانتخابات وما تقدمه من تسهيل وتيسير في الإجراءات في عمليات الاقتراع.

وأوضحت أن قضاة مصر يقومون بدور مهم في الإشراف على الانتخابات، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الناخبين لتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع.