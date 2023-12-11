عضو الجمعية المصرية اللبنانية: مشاركة السيدات مهمة في تشكيل مستقبل البلاد

قالت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنَّ مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية مشاركة فعّالة وتعكس وعي المجتمع النسائي بأهمية المشاركة والاصطفاف حبًا في الوطن وقناعة وايمانا بأهمية المشاركة حفاظا على الاستقرار والأمن والشراكة المجتمعية في البناء للمستقبل، معبرة عن سعادتها بما تحققه المرأة من مكاسب، إذ تعد المرأة عنصرًا حيويًا في أي مجتمع، ولها دور مهم في صنع القرار وتشكيل مستقبل البلاد.

ودعت رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال إلى تواصل المشاركة والنزول للمقار الانتخابية كرسالة مهمة للوقوف إلى جانب الوطن مهما تعرض لضغوط وتحديات والانحياز إلى المصالح الوطنية الراسخة كعادة للمرأة المصرية التي تكافح وتعمل وتشارك في صنع المستقبل الأفضل للوطن ولأبنائها وللأجيال القادمة.

وأكّدت أنَّ الانتخابات الرئاسية واحدة من أهم الفعاليات التي تسمح للمرأة بالمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي وتثبت أنها صوتًا قويًا في تعزيز حقوقها والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

وقالت إنَّ هناك آمال وطموحات تنظر المرأة تجاه مشاركتها الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لتستكمل تمكينها السياسي والاقتصادي ورسالتها في الدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع المصري وزيادة الثقة في مقدرة المرأة على العمل والتمكن من تأدية أدوارها المختلفة في شتى المجالات العلمية والميدانية.