شباب يتطوعون لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في الانتخابات: «نشعر بسعادة كبيرة»

انطلقت أمس الأحد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وتوافد آلاف المواطنين من كبار السن وذوي الهمم والمرضى ليمارسوا حقهم الدستوري بين أبناء الوطن الـ67 مليونا الذين لهم حق الانتخاب، ونتيجة للزحام الشديد تحتاج هذه الفئات إلى المساعدة، وهو ما بادر إليه عدد من المصريين وتطوعوا له بأنفسهم.

بملامح الشاب المصري الأصيل، يمسك بأيدي كبار السن، ويرشدهم إلى اللجان الانتخابية، ثم يعود إلى مكانه ليتابع تنظيم العملية الانتخابية بهدوء، فعلى الرغم من صغر سنه إلا أن «محمد» حرص على أدا دوره كمواطن، وشارك في أول وثاني يوم بالانتخابات الرئاسية، وسط توافد كبير للعديد من الأشخاص، أبرزهم المتقدمين في العمر والسيدات.

«محمد» بالصف الثاني الثانوي يساعد كبار السن في ثاني أيام الانتخابات

ترك محمد عبد النبي، الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، مذاكرته وواجباته المدرسية بشكل اسثنائي لكي يشارك في الحياة الانتخابية لعام 2024، إذ يدرس بالصف الثاني الثانوي، ولكنه شعر بالمسؤولية تجاه وطنه، ورغب في مساعدة كبار السن الذين ليس معهم مرافقين، ليكون لهما سندا ومرشدا، حتى يتعرفوا على أرقام اللجان الخاصة بهم وكيفية التصويت.

ويروي «محمد» في حديثه لـ«الوطن»، أنه يشعر بالسعادة دائماً حينما يبادر بفعل الخير، خاصة أن كبار السن يواجهون الكثير من المشاكل الصحية والمرضية، مما يصعب عليهم السير أو الحركة بسهولة، وهو ما قاده إلى تخصيص جزء من نشاطه التطوعي في الحملة الانتخابية للمساعدتهم.

كما حرص «محمد» على أن يسهل العملية الانتخابية على جميع الناخبين، وسط ازدحام كبير بينهم، إلا أنه لم يستريح للحظة حتى ينتهوا من الإدلاء بصوتهم اولاً: «الدنيا كانت زحمة جدا، بس حاولت أنظم المكان وارشد الناس اللي تعبانة لمكان لجناهم، وأتمنى إن أكون اديت دوري كمواطن قبل طالب متطوع».

منة وزوجها يساعدان الناخبين

على طريقة محمد وقفت منه الله محروس، مشرفه تمريض في مستشفي دار الشفاء، بجانب إحدى لجان الانتخابية في القاهرة الجديدة، مع زوجها يساعدان المصوتين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا.

تقول منه الله محروس، مشرفه تمريض، إن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية الحالية جاء سعيا منها للتسهيل على المواطنين ولإثبات أن مصر لا يزال بها شبابا يسعون دائما لخدمة وطنهم ما اقتدت الحاجة دون مقابل، تضيف أن مشاركتها في تسهيل العملية الانتخابية دعا عدد كبير من الشباب إلى النزول والإدلاء بأصواتهم بعدما رأوا وجود فتاه تساعد كبار السن، وهو ما نجحت في تحقيقه.