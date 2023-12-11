«أمينة» تصطحب حفيدتها أثناء التصويت في الانتخابات.. «هنختار رئيسنا القادم»

حرصت أمنية محمد محمد، مسنة من محافظة البحيرة، على الإدلاء بصوتها بصحبة حفيدتها رغبة منها في إشراكها بالعملية الانتخابية لاختيار رئيسها القادم، وسط أجواء احتفالية رائعة بالتزامن مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أمينة أن حفيدتها طلبت منها الذهاب معها أثناء الإدلاء بصوتها قائلة، «أول مرة تحضر انتخابات وعايزه تشارك في اختيار الرئيس»، معبرة عن فرحتها بأعداد الناخبين في محافظة البحيرة.

وأضافت «رغم كبر سني حرصت على المشاركة في الانتخابات حق أولادي وأحفادى اختار ليهم رئيس مناسب عشان اضمن لهم مستقبل أفضل»، مشيرة إلى أنّ أحفادها جميعا شاركوا في الإدلاء بأصواتهم.

وذكرت مسنة البحيرة أنّ الشباب البحراوي لديه وعي كافي يؤهله إلى اختيار الرئيس القادم، موضحة أن محافظة البحيرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الانتخابات.

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة خلال أول وثان يوم من الانتخابات الرئاسية إجراءات أمنية مشددة وسط عملية تنظيمة لدخول الناخبين داخل لجان الانتخابات.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتنظيم العملية الانتخابية مع توفير كافة سبل الراحة للناخبين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.