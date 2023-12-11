بسبب إقبال المواطنين على الانتخابات.. نصف ساعة عمل إضافية بلجان شبرا

شهدت لجنة شبرا الثانوية للبنات إقبالا من قبل المواطنين قبل ساعة الراحة الخاصة بالقضاة والعاملين على العملية الانتخابية، مما دعا القاضي إلى مد عمل اللجنة نصف ساعة أخرى حتى آخر ناخب ثم الحصول على قسط من الراحة، ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الراحة تبدأ من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الرابعة أي ساعة فقط.

انتظام سير العملية الانتخابية

وشهدت مدرسة شبرا الثانوية بنات انتظام لسير العملية الانتخابية، وتعاون كبير بين رجال الشرطة في تنظيم العملية بين الناخبين، خاصة في أوقات الزخم الانتخابي، حيث شهدت المدرسة إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من العملية الانتخابية، مما دعا رجال الشرطة للتدخل لتنظيم العملية وعدم حدوث أي معوقات أمام المواطنين.

الانتخابات الرئاسية

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات،عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب إليها.