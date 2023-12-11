أستاذ بالأزهر: دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات «أمر بالمعروف»

قال الدكتور محمد فيصل، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن حث الناس على المشاركة في الانتخابات، يعتبر من ضمن الأمر بالمعروف، لافتا إلى أن قول الله سبحانه وتعالى «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ»، ينطبق على أس مشاركة وعمل خير وعمل ينفع المجتمع.

ترك المعروف منكر

وأضاف الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، خلال استضافته على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الأمر بالمعروف واجب، وترك المعروف منكر، فكلما وجدنا نداء للوطن علينا الأمر به، لأن محبة الوطن من الإيمان، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب وطنه».

واستكمل: «كل ما يؤدى بالخير والاستقرار والرخاء إلى الوطن، هو أمر بالمعروف واجب على كل مسلم، وأن ما يضر بالوطن ويؤدى إلى تنازع وتناحر بين أبناء الوطن، هو منكر واجب النهى عنه».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.