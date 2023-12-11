محمود مسلم: الرئيس الذي يأتي بانتخابات أكثر قوة من غيره

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّه بعد أحداث غزة ظهرت بمصر موجة تطالب بتنازل المرشحين أمام الرئيس عبدالفتاح السيس وغلق ملف الانتخابات الرئاسية والالتفات للأوضاع الأمنية، ولكن هذه الأفكار غير مقبولة، خصوصا وأن الدولة قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية، فالرئيس الذي يأتي بانتخابات رئاسية يكون أكثر قوة من الرئيس الذي يأتي لمجرد التذكية أو غير ذلك.

القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية إيمان عزالدين على شاشة قناة «CBC»، أنَّ القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري بالرغم من الصراع الفلسطيني الفلسطيني، ولكن مع التعنت الإسرائيلي الفاضح والفج عادت القضية لوجدان الشعب المصري، ولكن الدولة المصرية دولة قوية ولديها مؤسسات قوية وقادرة، فبمجرد حدوث الأوضاع الأخيرة في غزة وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة بمصر، ولكن أكثر من 70% من المساعدات ذهبت إلى غزة.

«القاهرة الإخبارية» استطاعت توصيل صوت مصر فيما يخص غزة

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن التحالف الوطني وعلى الرغم من كونه حديث العهد إلا أن لديه السرعة الكافية التي مكنته من إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، هذا بجانب مؤسسة حياة كريمة التي أرسلت المساعدات، مشيرا إلى أن قناة «القاهرة الإخبارية» التي استطاعت توصيل صوت مصر فيما يخص غزة بشكل كبير، وهذه هي قدرات الدولة المصرية، وبشكل عام الإعلام المصري نجح بشكل كبير في حرب غزة وفي الانتخابات الرئاسية.

الإعلام الدولي كان متناقضا بشكل كبير ومزودج للمعايير في حرب غزة

واستكمل مسلم أن الإعلام الدولي متبني موقف ومصمم على موقفه ولا يرغب في رؤية الحقيقة على أرض الواقع، وفي أزمة غزة كشف المتابعون الإعلام الدولي، وكشفت أنه لا يوجد ما يسمى بإعلام محايد بلا هدف، ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية، فما فعله الإعلام الدولي في تغطيته لأحداث غزة يدينه كثيرا، خصوصا وأنه كان متناقضا بشكل كبير ومزدوج للمعايير.