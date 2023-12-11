مواقف إنسانية لعناصر تأمين اللجان مع المصوتين في الانتخابات.. الشرطة تساعد الشعب

على مدار الساعات الماضية، قدم رجال الشرطة العديد من الخدمات الإنسانية، للمواطنين الراغبين في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في مختلف اللجان الانتخابية بدائرة الزيتون.

مساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم

لم تقتصر أعمال رجال الأمن على تأمين المقرات الانتخابية، وتنظيم حركة الناخبين أمام اللجان، لكنها امتدت إلى مساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني على التوالي.

جاءت أغلب مساعدات رجال الأمن للمواطنين من خلال تسهيل حركة تنقلهم من أمام المقرات الانتخابية حتى اللجان الفرعية التابعين لها، لاسيما الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وفرت المقرات الانتخابية كراسي متحركة للمواطنين غير القادرين على الحركة بشكل طبيعي، لتسهيل عمليه الانتخاب وتوفير الوقت والجهد.

يقدم أفراد الأمن من السيدات والرجال، كل طرق الدعم والمساعدة للناخبين من أجل تسهيل وتنظيم العملية الانتخابية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.