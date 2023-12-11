رئيس اللجنة العامة في قسم الزهور ببورسعيد: لا يوجد أي معوقات منذ بداية عمليات الانتخاب بالأمس

قال المستشار أحمد صلاح، رئيس اللجنة العامة في قسم الزهور ببورسعيد، إن اللجنة العامة رقم 7 يوجد بها 23 لجنة فرعية، منهم لجنة وافدين بإجمالي أصوات المقيدين 158 ألف 922 مواطنا.

وأكد «صلاح»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، على عدم وجود أية معوقات منذ بداية عمليات الانتخاب منذ أمس من حيث الإغلاق والفتح والانتظام المواعيد.

وأشار إلى أنه تم المرور على بعض اللجان الفرعية والتصويت على إحداها، مؤكدا على التواجد الكثيف والوعي الانتخابي الكبير في الشارع.