رئيس اللجنة العامة في أسوان: إنشاء لجان داخل جزر دراو لأول مرة بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار إيهاب عبدالفتاح، رئيس اللجنة العامة في أسوان، إنه لأول مرة، جرى إنشاء لجان فرعية في الجزر التابعة لمركز دراو، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في تنظيم ومتابعة العملية الانتخابية.

جاء ذلك، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ونقلته قناة «إكسترا نيوز» لمتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.