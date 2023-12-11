رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة في أسوان: إنشاء لجان داخل جزر دراو لأول مرة بالانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عيسى
05:29 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
مؤتمر الوطنية للانتخابات

مؤتمر الوطنية للانتخابات

قال المستشار إيهاب عبدالفتاح، رئيس اللجنة العامة في أسوان، إنه لأول مرة، جرى إنشاء لجان فرعية في الجزر التابعة لمركز دراو، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في تنظيم ومتابعة العملية الانتخابية.

جاء ذلك، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ونقلته قناة «إكسترا نيوز» لمتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

اقرأ المزيد:

زحام شديد بعد استئناف العملية الانتخابية بمدرسة خليل أغا في باب الشعرية

محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية شهدت تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم

محافظ القليوبية يتابع انتظام سير العملية الانتخابية بلجان قها والقناطر الخيرية

«التنسيقية»: المصريات قدّمن دورا رائعا لتيسير العملية الانتخابية
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.