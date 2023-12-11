«أمل» تشارك في الانتخابات الرئاسية على كرسي متحرك.. من المستشفى إلى اللجنة

تحملت أمل فخري، عناء المرض ومشقة السير على كرسي متحرك، من أجل التوجه إلى لجنتها الانتخابية بمدرسة الأهرام بمصر الجديدة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

أعلام مصر ترفرف في أيدي الناخبين

بدت ابتسامة «أمل» على ملامحها حينما شاهدت أعلام مصر تٌرفرف في أيدي الناخبين أمام اللجنة، بينما تجلس في كرسيها المتحرك الذي يقوده أحد أفراد أسرتها حاملا عكازها، تتأمل مشاهد حب المصريين لوطنهم وحرصهم على مستقبله.

صعدت «أمل» درجات السُلم على عكازها للوصول إلى اللجنة الانتخابية الموجودة في الدور الثاني، فهي تعاني من آلام في قدميها، تقول لـ«الوطن»: «حابة يكون لي دور في الانتخابات ومينفعش نقول الناس كلها هتنزل وتختار، لازم أنت كمان تنزل وتشارك».

بناء المستقبل يبدأ من صناديق الاقتراع

«بناء المستقبل يبدأ من صناديق الاقتراع».. بهذه الجملة بدأت «أمل» تروي دافعها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وارتفع صوتها بثقة وفخر قبل أن تقول: «أكيد مشاركتي لها تأثير كبير ولو الناس منزلتش الانتخابات مش هنقدر نبني مستقبل، ولازم منضيعش الحماس اللي موجود عندنا من سنين، كان نزولنا قدام اللجان مشهود بيه وطوابير طويلة».

وقبل ذهابها إلى اللجنة الانتخابية، كانت «أمل» في المستشفى تطمئن على صحتها، وبعدها قررت المشاركة في الانتخابات، كما أنها تحدثت مع جيرانها وأصدقائها عن المشاركة وحثتهم أيضًا على أن يكون لهم دور إيجابي في صناعة مستقبل مصر: «ده واجب وطني وبحاول أشجع دائرة معارفي عشان ينزلوا الانتخابات».