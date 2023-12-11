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انتخابات المصريين بالداخل

عضو بـ«النواب»: نسبة المشاركة تعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بصناعة المستقبل

كتب:

محمد عبدالعزيز
09:39 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
النائب أحمد علي

النائب أحمد علي

قال النائب أحمد علي عضو مجلس الشعب عن حزب مستقبل وطن، إن المشاركة الإيجابية الكثيفة في الانتخابات الرئاسية منذ الدقائق الأولى لفتح أول أيام اللجان الانتخابية في جميع دوائر ولجان محافظات مصر؛ تعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بدوره في صنع مستقبل أفضل.

الحياة السياسية في مصر اختلفت عن سابقيها

وأكد النائب أحمد علي أن الحياة السياسية في مصر اختلفت عن سابقيها، وتحول المصريين وازداد وعيهم بشكل كبير، وهو ما ظهر أمام لجان الاقتراع ووصلت نسبة التصويت في أول يومين إلى أكثر من 45%.

وأوضح عضو مجلس الشعب أن المصريين وجهوا رسالة قوية للعالم تفيد بأنهم واقفون بجانب دولتهم وقفة رجل واحد، مشيدًا بمشاركة الشباب الفعالة، وتيسير العملية الانتخابية للناخبين ومساعدة كبار السن.

ودعا دموع الشعب إلى الاستمرار في الصورة الإيجابية واستكمال الملحمة في آخر أيام الانتخابات.

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بقلم محمد عبدالعزيز