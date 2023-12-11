مراسلة «إكسترا نيوز»: المواطنون يتمسكون بحقهم الدستوري بالإقبال على الانتخابات

قات نجاة الجبالي مراسلة قناة إكسترا نيوز من محافظة القليوبية، إنّها لاحظت احتشاد المواطنين في طوابير أمام اللجان في زمن الراحة المحدد من الثالثة إلى الرابعة عصرا رغم توقف العملية الانتخابية مؤقتا في هذه الفترة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر حدث اليوم ولم يحدث بالأمس، ومشددةً على أنه لم يجرَ رصد أية مخالفة في العملية الانتخابية منذ انطلاقها صباح الأمس حتى اللحظة.

وأضافت الجبالي، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الأمر يعكس تمسك الناخبين بحقهم الدستوري الأصيل، وهو ما يعني أن العملية الانتخابية ماضية نحو الذروة في الساعات القليلة المقبلة حتى يغلق باب التصويت غدا الثاني عشر من ديسمبر الجار.

وتابعت مراسلة قناة إكسترا نيوز من محافظة القليوبية: «اليوم مضى بشكل منتظم ومستقر في كل لجان المحافظة مما رصدناه على الأرض ووفقا لما جاء في غرفة عمليات المحافظة، حيث أكدت لنا أن المحافظ حرص بنفسه على متابعة انتظام سير العمل في اللجان، وأكدت لنا الغرفة أيضا انعقادها الدائم واتصالها بالهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة للوقوف على أي مشكلة».