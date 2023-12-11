بعد بلوغ المشاركة 45% حتى الآن.. حملة المرشح حازم عمر: «دليل على الوعي»

علق اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، منسق عام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن هذا دليل على مدى الوعي الكبير لدى المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وعي الشعب والمشاركة في الانتخابات

وأوضح أبو هميلة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه راهن على وعي الشعب المصري في النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، وقد حدث بالفعل وزادت نسبة المشاركة، متوقعا أن يزيد العدد في اليوم الثالث للانتخابات أكثر من ذلك.

زيادة نسبة المشاركة

وتابع: «نراهن على وعي الشباب وزيادة نسبة مشاركته في الاستحقاق الرئاسي»، موضحا أن المواطنين يدركون مدى التحديات والمخاطر التي تحاك بوطنهم ولذا حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.