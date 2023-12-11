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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس «دفاع النواب»: نتوقع نسبة تاريخية في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عبدالعزيز
09:28 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
اللواء أحمد العوضي

اللواء أحمد العوضي

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي وصلت إلى 45% دليل واضح على وعي الشعب المصري ومتوقعين أكثر من 70%. 

«العوضي» تفقد سير العملية الانتخابية 

وأضاف اللواء أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تفقد سير العملية الانتخابية في مقر انتخابي بالمنصورة محافظة الدقهلية وفوجئ بأعداد اليوم الأول والثاني وسيكون اليوم الثالث هو يوم الحصاد، وآخر يوم سيخرج أكبر عدد من الناخبين ويدلي بصوته للحفاظ على الدولة المصرية، وأن الشعب المصري أحس بالخطر في ظل الظروف والأزمات والتهديدات الموجودة في جميع الاتجاهات. 

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب إلى الشباب ودورهم الكبير ومشاركتهم في العملية الانتخابية، فهما مستقبل ووعي الوطن، وسيقود الشباب مسيرة التنمية وسيتمتع بجني ثمار التنمية خلال السنوات المقبلة.

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