رئيس «الاتحادي الديمقراطي»: شعور المصريين بالمسؤولية دفعهم للمشاركة في الانتخابات

قال حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، إن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 حدث غير مسبوق في الحياة السياسة المصرية والانتخابات، وذلك بسبب شعور الشعب المصري بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على كاهله؛ فقرر الذهاب للإدلاء بصوته وعدم السماح لأي شخص بالتشكيك في نزاهة الانتخابات المصرية.

المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 45%

وأوضح رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المشاركة في الانتخابات والتي وصلت إلى 45% تؤكد نية المصريين في استمرار مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، ومشهد الطابور أمام اللجان وسعادة الناخبين يعتبر ملحمة وطنية سطرها الشعب.

مشاركة كل فئات الشعب أمر مهم وضروري

وأكد أن مشاركة كل فئات الشعب أمر مهم وضروري خاصة الشباب؛ فهم ترمومتر مصر، ومشاركتهم تعني أن المستقبل سيكون لهم، والتنمية ستلقي بظلالها عليهم، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب كانت مفاجأة كبيرة أبرزت وعيهم ودورهم الكبير في العملية السياسية داخل مصر.

وأشاد حسن ترك بنزاهة الانتخابات الرئاسية، وسهولة وتيسير عملية الاقتراع داخل اللجان من قِبل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.