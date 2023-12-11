منسق عام الجيزة بحملة عبدالسند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية

قال محمد الكردي، منسق عام محافظة الجيزة بحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية شهد إقبالا متزايدا في اليوم الثاني بمحافظة الجيزة، وأن بعض اللجان وصلت فيها الطوابير لأكثر من 3 كيلو مترات.

وأشاد الكردي بمستوى التنظيم في اليوم الثاني وحيادية أجهزة الدولة وحسن التنظيم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد الكردي أنه يتوقع وصول نسب التصويت إلى مستويات أعلى في اليوم الثالث.

وأضاف أن مناديب المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة منتشرون بكثافة أمام اللجان.