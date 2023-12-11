بعد قليل.. «الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرا لمتابعة غلق اللجان في اليوم الثاني للاقتراع

يبدأ بعد قليل، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات؛ لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، ومتابعة تمام الغلق لكافة اللجان على مستوى الجمهورية والوقوف على آخر المستجدات.

وأعلن المستشار أحمد بنداري في المؤتمر الصحفي الأول في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بخلاف لجنتين وتم حل المشكلة وانتظام التصويت.

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، وتظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب إليها.