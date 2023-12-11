غلق لجان مدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات بعد استقبال آخر ناخب للتصويت

أغلقت لجان مدرسة تحيا مصر 1 في حي الأسمرات، أبوابها منذ قليل، حيث شهدت مدارس حي الأسمرات إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الساعة الأخيرة حتى الساعة الـ 9 مساء، من التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

مواعيد الانتخاب

وكانت اللجان فتحت أبوابها منذ الساعة الـ 9 صباحا، وسطر المصريون منذ الصباح ملحمة ومشهد مشرف، لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية، إذ أبدى المواطنون سعادتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مرشحهم الرئاسي، وسط حماية أمنية شديدة.

عدد اللجان

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.