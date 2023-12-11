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انتخابات المصريين بالداخل

المستشار حازم بدوي: تعزيز بعض اللجان الانتخابية بالقضاة والموظفين

كتب:

يارا أشرف
10:17 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تعزيز بعض اللجان الانتخابية بالقضاة والموظفين، خاصة لجان الوافدين سواء في العاصمة الإدارية أو بعض المحافظات، مشيرا إلى أنه يجري متابعة العملية الانتخابية في مجلس الإدارة أو غرفة العمليات.

وأضاف، خلال كلمته عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد ما يؤثر في سلامة العملية الانتخابية سوى بعض الإجراءات التنظيمية، ويتم حلها على الفور.

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بقلم يارا أشرف