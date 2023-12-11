وزير شؤون المجالس النيابية: المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن، والمشاركة هذه المرة أظهرت حالة من الاصطفاف للشعب المصري ليس لها مثيل، ولم تكن لها سابقة من قبل، وهذا دليل على وعي الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الوطن، وعلمه بالتحديات التي تواجهها الدولة وإصراره على استقرار الوطن وبنائه.

الانتخابات الرئاسية أولى خطوات بناء الوطن

وأضاف «فؤاد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية أولى الخطوات في بناء الوطن ورسم مستقبله القادم، حيث يُخْتَار رئيس جمهورية لست سنوات قادمة.

ولفت إلى أن هذه خطوة للحفاظ على أولادنا وأحفادنا، والشعب المصري وجه رسالة قوية للغاية للعالم بأنه يد واحدة وهدفه الرئيسي هو وطنه ومُصر على الحفاظ عليه وبنائه، ومشهد الانتخابات الرئاسية يليق بالشعب المصري وحضارته وتاريخه.

وأوضح أن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كان في 2017، وأجرت أول انتخابات في 2018 ثم الاستفتاء في 2019 ثم الانتخابات البرلمانية، بجانب قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة، وكل هذه القوانين ساهمت في زيادة وعي الشعب المصري وعلمه بحقوقه.