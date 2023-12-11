«سند شباب الصعيد»: الشعب المصري أثبت قدرته الكبيرة على التعامل مع الاستحقاقات الكبرى

قال عبدالمنعم إبراهيم، رئيس كيان سند شباب الصعيد، إنَّ الشعب المصري أثبت قدرته الكبيرة على التعامل مع الاستحقاقات الكبرى، مشيرًا إلى أن الإقبال على لجان الانتخابات الرئاسية 2024 كبير جدا، مشيدًا بدور المرأة المصرية، حيث ذهبت إلى اللجان للإدلاء بصوتها ولديها الوعي الكافِ بما تفعل.

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة إلى صعيد مصر، فقد شهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستهدفت مبادرة حياة كريمة قرى ومدن كثيرة للغاية».

وتابع رئيس كيان سند شباب الصعيد، أنَّ الشعب المصري، وبخاصة صعيد مصر نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة للإدلاء بصوتهم، حيث يعلمون واجباتهم وحقوقهم.

وأكد، أن شباب الصعيد مثقف وواعٍ ويدرك كل شيء حوله، وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل التنمية في الصعيد، مشددًا على أن نسبة كبيرة من الشباب والفتيات يدلون بأصواتهم في الانتخابات.