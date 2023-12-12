راح مسنود عليهم.. «محمود وسجدة» يشجعان جدهما على المشاركة بانتخابات الرئاسة

على مهل يسير سيد عبد العزيز، صاحب الـ60 عاما، للمشاركة في الانتخابات، يتكئ على حفيديه يساعدانه، ويرفعان علم مصر عاليًا، أتى ليدلي بصوته في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة حسن السويدي، بمنطقة مصر القديمة.

قرر الجد الاستعانة بحفيديه، بحفيديه سجدة ومحمود، أولاد ابنه محمد، خلال توجهه إلى الانتخابات الرئاسية، لتكون أول مرة لهم يحضرون فيها الانتخابات، مما أدخل السعادة على قلوبهم، يحكي «سيد»: «مكنتش عارف أجي اليومين اللي فاتوا، وكنت خايف أفوت الانتخابات فأحفادي ساعدوني عشان أجي».

«سيد» يستعين بحفيديه للتصويت بانتخابات الرئاسة

كان «سيد» يعمل بإحدى ورش النجارة، كان الخشب قبلته، لكنه مع كبر السن صار يتكئ على الخشب، لكن ابنه محمد، كان البطل في حياته، فيأتي له بأحفاده كل يوم حتى يساعدونه، وهو ما عبر عنه في حب: «سجدة أغلى حاجة عند محمد، لكن بيجيبها هي ومحمود عشان يساعدوني من المنيل لمصر القديمة عند جامع قايتباي».

يحكي «سيد»: «نزلت صوت في وقت مهم وأحداث بتمر بيها البلد، كنت ناوي أنزل تلات أيام لولا المرض، لكن حرصت أن أكون موجود ونزلت عشان في رأيي لازم أكون فعال وليا صوت ودور في انتخابات مصر بلدنا»، كما يحث المسن المواطنين على النزول والمشاركة بشكل فعال في الانتخابات، وتلبية نداء الوطن.

المسن الذي وصل عمره إلى الستين، أعرب في حديثه لـ«الوطن»، عن سعادته البالغة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية مع أحفاده: «فرحتهم وكانوا مبسوطين بالأغاني والأعلام، أحلى حاجة لما بسمع منهم كلمة جدو سيد، علمتهم حاجة أنا بحبها، لأن الانتخابات بالنسبة لي زي مياه الشرب».

الجد يعلم حفيديه أهمية المشاركة في الانتخابات

«من وهما صغيرين وأنا معلمهم يشاركوا في المناسبات، هما إللي بيساعدوني وياخدوني للحياة، وتربيتهم يكونوا مع بلدك وفي أي أمور شيء مهم بيربيهم والناس اللي مزلتش لازم تروح وتنتخب»، كما طلبت من دور الرعاية توفير السبل والطرق اللازمة لخروج المسنين وقاطني دور الرعاية للتصويت في الانتخابات الرئاسية.