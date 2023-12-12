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انتخابات المصريين بالداخل

الفنانة مروة عبدالمنعم: اصطحبت ابني للتصويت في الانتخابات

كتب:

شروق مراد
11:44 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الفنانة مروى عبد المنعم

الفنانة مروى عبد المنعم

قالت الفنانة مروة عبد المنعم، إن مصر دولة ديمقراطية، فلم يكن هناك صحوة وطنية كبيرة جدًا كما ظهر خلال اليومين الماضيين، وأنا اصطحبت ابني لكي يدلي بصوته، في الانتخابات الرئاسية، ويتعلم أن ما سيأتي من اختياره، حتى يكون لديه حس وطني.

وأضافت خلال مداخلتها في برنامج «حدوتة كل ست»، مع المذيعة شيماء السباعي، على «راديو شعبي FM»، أن هناك توعية بالذهاب إلى الانتخابات، وهو أمر جيد جدًا، بالإضافة إلى أن مشاهد السيدات في الانتخابات أمر رائع.

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