الفنانة مروة عبدالمنعم: اصطحبت ابني للتصويت في الانتخابات

قالت الفنانة مروة عبد المنعم، إن مصر دولة ديمقراطية، فلم يكن هناك صحوة وطنية كبيرة جدًا كما ظهر خلال اليومين الماضيين، وأنا اصطحبت ابني لكي يدلي بصوته، في الانتخابات الرئاسية، ويتعلم أن ما سيأتي من اختياره، حتى يكون لديه حس وطني.

وأضافت خلال مداخلتها في برنامج «حدوتة كل ست»، مع المذيعة شيماء السباعي، على «راديو شعبي FM»، أن هناك توعية بالذهاب إلى الانتخابات، وهو أمر جيد جدًا، بالإضافة إلى أن مشاهد السيدات في الانتخابات أمر رائع.