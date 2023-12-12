«التنسيقية»: توافد الناخبين على لجان الجيزة للتصويت في انتخابات الرئاسة

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد الناخبين على لجان مدرسة جزيرة محمد الابتدائية الجديدة بالوراق في الجيزة وعلى رأسهم السيدات، منذ الصباح الباكر للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدأت من الأحد وتنتهي اليوم الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة داخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.